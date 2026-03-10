Il 2 giugno di ottant’anni fa, in Italia, le donne si presentarono alle urne per la prima volta, senza slogan o discorsi politici, ma semplicemente esercitando un diritto che per secoli era stato negato. Quel gesto rappresentò un momento storico, segnando l’inizio di un cambiamento importante. La giornata della donna di quest’anno è stata accompagnata da parole del presidente della Repubblica, che ha sottolineato il valore dell’eguaglianza come diritto.

La mattina del 2 giugno di ottant’anni fa, in Italia, le donne decisero di porre fine a una storia secolare di discriminazione ed emarginazione senza pronunziare un solo slogan politico, ma compiendo un gesto semplice e rivoluzionario: mettersi in fila con le altre a votare. Di quella forza rivoluzionaria che, in una sola giornata, chiuse un capitolo lunghissimo di storia e segnò l’inizio di una nuova stagione, fondata sulla parità di diritti e opportunità fra donne e uomini, ha parlato ieri Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la " Giornata internazionale della donna " al Quirinale. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giornata della donna. Le parole di Mattarella: "Eguaglianza come diritto"

