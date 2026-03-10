Il cantautore si distingue nella scena musicale italiana per il suo stile unico e il percorso profondamente personale, lontano dalle tendenze attuali. Con una musica che esplora l’inconscio, crea brani che si distinguono per la loro intimità e originalità. La sua proposta musicale si caratterizza per un approccio quasi antistorico, che lo rende un outsider rispetto alle mode dominanti.

In una piazzetta pedonale del quartiere Flaminio, a Roma, gli alberi fanno ombra a un sole caldo di fine febbraio. Giorgio Poi si aggiusta gli occhiali da sole graduati e si siede al tavolino di un bar. A pochi metri da noi c’è un leccio centenario con una targa: “Tutta Roma”. Lo chiamavano così i bambini della zona. All’inizio del novecento si arrampicavano sui rami perché dicevano che da lì si vedeva tutta la città. Giorgio Poi – che sarà l’ospite dell’evento conclusivo al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia (dal 20 marzo il programma sarà online a questo link) – è tornato da pochi giorni dalla Francia, dove ha tenuto un concerto alla Cigale di Parigi di fronte a più di mille persone. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Giorgio Poi canta l’inconscio

Articoli correlati

Giorgio Poi: soldout a Parigi e poi il debutto live di Schegge a MilanoA un mese dall’appuntamento parigino del 12 febbraio, Giorgio Poi centra un traguardo importante del suo percorso artistico: il tutto esaurito a La...

Recensione Amara Giorgio Poi – “Schegge Reworks”È piuttosto una stanza parallela, una rilettura gentile di un album che aveva già detto molto, ma che qui prova a parlare con un’altra voce.

Aggiornamenti e notizie su Giorgio Poi canta l'inconscio

Temi più discussi: Al concerto di Giorgio Poi, almeno per un paio di ore, tutte le preoccupazioni vengono azzerate; A costo di morire, Mina canta l’eterno: l’omaggio sonoro a Giorgio Armani; Mina canta un inedito dedicato a Giorgio Armani alla prima sfilata senza il maestro; Mina rende omaggio a Giorgio Armani: A costo di morire chiude la prima sfilata firmata da Silvana Armani.

Giorgio Poi canta l’inconscioIl cantautore è un alieno nella scena musicale italiana, perché segue un percorso molto personale, quasi antistorico. E ora è ripartito con il suo nuovo tour Leggi ... internazionale.it

Al concerto di Giorgio Poi, almeno per un paio di ore, tutte le preoccupazioni vengono azzerate«Sono quattro dischi ormai. Diciamo che roba da suonare ormai ne abbiamo un bel po’». Giorgio Poi è la cura, più musica leggera per tutti ... gqitalia.it

La settimana musicale continua con il concerto di Giorgio Poi - facebook.com facebook

Donne senza velo che parlano bene di #Khamenei che in Iran impiccava le donne senza velo. Se poi provi a chiedere una opinione su #GiorgiaMeloni ti dicono che siamo in un regime sanguinario… #FreeIran #8marzo #festadelladonna x.com