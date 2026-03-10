Ginecologo usò il proprio sperma | 16 figli a rischio

Un ex ginecologo nei Paesi Bassi ha riconosciuto di aver usato il proprio sperma per inseminare pazienti tra gli anni Settanta e Ottanta. In questo periodo, è diventato padre biologico di almeno 16 bambini, senza aver ottenuto il consenso delle madri. La vicenda riguarda procedure di inseminazione effettuate durante quegli anni, con il medico che ha ammesso la propria condotta.

Un ex ginecologo nei Paesi Bassi ha ammesso di aver utilizzato il proprio sperma per inseminare pazienti tra gli anni Settanta e Ottanta, diventando padre biologico di almeno 16 figli senza il consenso informato delle madri. L'ospedale Rijnstate ha avviato un'indagine interna che ha rivelato che il medico agiva quando i donatori designati non si presentavano, ignorando la sua condizione di portatore di una malattia genetica ereditaria. Le autorità sanitarie hanno invitato chiunque sospetti di essere figlio biologico del dottore a sottoporsi a test del DNA presso il centro specializzato Fiom per verificare la filiazione e gestire le implicazioni mediche legate alla patologia ereditaria presente nel sangue del medico.