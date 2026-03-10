ginecologo usa il proprio sperma di nascosto e genera almeno 16 figli

Un ginecologo olandese ha utilizzato il proprio sperma senza autorizzazione, risultando nella nascita di almeno 16 figli. L’inchiesta, ancora in corso, rivela comportamenti discutibili nel settore della fecondazione assistita degli ultimi decenni, portando alla luce una vicenda che ha suscitato grande scalpore e reazioni contrastanti nell’opinione pubblica.

L’inchiesta che sta scuotendo l’opinione pubblica olandese mette in luce una realtà torbida e profondamente inquietante legata al mondo della fecondazione assistita degli scorsi decenni. Al centro dello scandalo si trova un ex ginecologo operante nella città di Arnhem, il quale avrebbe generato almeno sedici figli biologici utilizzando il proprio sperma per fecondare le pazienti, agendo in totale segretezza e senza alcuna forma di consenso da parte delle donne coinvolte. La vicenda è emersa grazie a un’indagine indipendente commissionata dal Rijnstate Hospital, la struttura dove il medico prestava servizio durante gli anni Settanta e... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

