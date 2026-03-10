Negli ultimi anni il gilet con bottoni da donna ha vissuto una trasformazione, passando dall’ambito formale a uno stile più versatile e quotidiano. Per il 2026 le it girl propongono diversi modelli di panciotti, che si adattano a look casual e sofisticati. Questi capi, una volta riservati a occasioni eleganti, sono diventati un elemento di tendenza nel guardaroba femminile moderno.

Il segreto del suo successo? La capacità di adattarsi a ogni stile: con un jeans a gamba ampia diventa effortlessly chic, insieme a una minigonna assume un’attitudine più audace, mentre in coordinato con blazer e pantaloni dà vita a look stilosi e raffinati. Per il 2026 si sceglie in tessuti leggeri ma strutturati, pensati per unire comfort ed eleganza: il cotone e il lino, traspiranti e naturali, sono ideali per le giornate più calde, mentre le versioni in maglia sottile o in lana leggera si adattano bene alle occasioni più chic. Anche il design gioca un ruolo chiave. Si parte dai modelli classici, dal taglio sartoriale e leggermente sciancrati, fino ad arrivare ai gilet oversize con spalle morbide e lunghezza ai fianchi, ideali per outfit più rilassati o per layering creativi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gilet con bottoni donna, i modelli del 2026 secondo le it girl

