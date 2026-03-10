Gigi D’Alessio a Terni Emozione grandissima

Gigi D’Alessio ha annunciato l’inizio della sua nuova tournée, intitolata “Gigi Palasport”, con una data a Terni. La serata è prevista per domenica 15 marzo alle 21 al PalaTerni, con l’evento ospitato dall’Umbria Forum. L’artista si prepara a riprendere i concerti dal vivo, attraversando diverse città italiane con il suo spettacolo.

È pronto a ripartire con un nuovo, attesissimo capitolo live. Gigi D’Alessio (nelle foto) ha scelto Terni per la data zero di “Gigi Palasport”, la sua nuova tournée che debutta ufficialmente domenica 15 marzo alle 21 al PalaTerni (ospitata da Umbria Forum) per poi attraversare tutta l’Italia. Tra raddoppi di date e serate già sold out, il tour è un successo annunciato con uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera del popolare cantautore, dai grandi successi fino ai brani del nuovo disco “Nuje“. I biglietti per il concerto di Terni sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Gigi D’Alessio, ci racconta l’attesa e le emozioni del debutto? "Non vedo l’ora di salire sul palco, il contatto con il mio pubblico è sempre un’emozione grandissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

