Giffoni in marcia | 2.000 studenti a Melzo ora verso il Sud

A Melzo, oltre 2.000 studenti hanno partecipato alla quinta edizione di School Experience, evento promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La manifestazione ha coinvolto ragazzi provenienti da diverse scuole, che hanno preso parte a laboratori, incontri e attività educative. Dopo questa tappa, il tour si sposterà verso le regioni del Sud Italia.

La quinta edizione di School Experience, promossa dal Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha trasformato Melzo in un hub educativo dove oltre 2.000 studenti hanno partecipato a lezioni di cinema organizzate dal festival Giffoni. L’iniziativa, che ha coinvolto 192 plessi scolastici e quasi 2.000 docenti su scala nazionale, si è conclusa con successo nella località lombarda prima di puntare verso il Sud Italia. L’evento non si limita alla semplice proiezione di film, ma costruisce una rete di relazioni tra scuola, territorio e industria cinematografica, offrendo ai giovani strumenti per immaginare il futuro attraverso il linguaggio delle immagini in movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

