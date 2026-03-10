Giannotti tira la miccia Ghinelli risponde per le rime E sui social parte la sagra dei commenti

Iniziano le schermaglie tra Giannotti e Ghinelli ad Arezzo, con il primo che lancia accuse e il secondo che risponde a tono. Nonostante la campagna elettorale non sia ancora ufficialmente iniziata, sui social si moltiplicano i commenti e le reazioni degli utenti, trasformando la situazione in una vera e propria disputa pubblica. La tensione tra i due protagonisti si fa sentire già in questa fase preliminare.

La campagna elettorale non è ancora partita ufficialmente, ma ad Arezzo l'aria sa già di ring politico. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Vasco Giannotti, ex parlamentare e veterano della politica cittadina, che in un'intervista ha fatto un giro completo del campo: dal centrosinistra al centrodestra, passando per primarie, liste civiche e vecchie guardie che – a sentir lui – starebbero ancora troppo comode sulle poltrone. Giannotti parte dalla sua esperienza con il Forum Risk della sanità, ma ci mette poco a virare sul vero tema: le comunali. E qui il primo siluro è per casa sua. Secondo l'ex deputato il centrosinistra ha gestito male la questione del candidato sindaco, soprattutto quando ha fatto melina sulle primarie.