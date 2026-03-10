Giallo Roberta Martucci | arriva il cane molecolare di Penelope Ecco cosa ha trovato

Da settembre 2025, Lorella Martucci ha presentato una segnalazione alla procura di Lecce riguardo alla scomparsa della sorella Roberta, avvenuta il 20 agosto 1999 a Ugento, quando aveva 28 anni. Recentemente, è stato introdotto il cane molecolare di Penelope per analizzare la scena del delitto e individuare eventuali tracce. La scoperta del cane ha portato a nuovi approfondimenti nell’indagine.

È da settembre 2025 che Lorella Martucci ha depositato alla procura di Lecce una segnalazione potenzialmente importante nel caso della scomparsa della sorella, Roberta Martucci, avvenuto il 20 agosto 1999, quando la donna di Ugento aveva 28 anni. La segnalazione consiste nel ricordo di una donna, che ha rammentato come, alla fine dell’estate ’99, in una discesa a mare sulla litoranea Gallipoli-Ugento, il luogo in cui è scomparsa Roberta, aveva trovato un cumulo di pietre e sentito una sgradevole puzza persistente. “Un cumulo di pietre comparve sulla spiaggia, sembrava una tomba”, aveva spiegato Lorella a “Chi l’ha visto?”. Dopo mesi di attesa, l’associazione Penelope Puglia è voluta giungere in aiuto di Lorella Martucci, portando con sé il cane Pack, un cane molecolare addestrato alla ricerca di ossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

