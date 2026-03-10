George Michael | il film inedito del tour 1988 arriva

Un film inedito del tour del 1988 di George Michael, registrato a Parigi, sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo entro la fine dell’anno. La pellicola mostra le performance dal vivo e i momenti dietro le quinte dell’artista durante quella tournée. La produzione è stata annunciata senza indicazioni di date specifiche o dettagli aggiuntivi sul contenuto.

Un film inedito del tour del 1988 di George Michael, registrato a Parigi, sta per approdare nelle sale cinematografiche globali entro la fine dell'anno. La produzione, curata dalla George Michael Entertainment in collaborazione con Mercury Studios e Sony Music Entertainment, rivisita un momento cruciale della carriera del cantante poco dopo l'uscita dell'album Faith. La pellicola originale, girata su 35mm con quattordici telecamere durante due serate al Palais Omnisports de Paris-Bercy, è stata sottoposta a un processo di restauro e rimasterizzazione per essere resa fruibile al pubblico moderno. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia che include anche la recente ristampa in vinile dell'album Faith, arrivata sul mercato in diverse edizioni limitate come il disco marmorizzato rosso e nero o la versione picture disc.