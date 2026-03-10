Martedì 10 marzo 2026, a Genova, un uomo è stato arrestato in Via di Prè con un telefono rubato mentre cercava di rivenderlo. La polizia ha fermato il soggetto poco dopo il furto, che aveva commesso nel centro storico. L’individuo è stato immediatamente portato in caserma e si trova ora a disposizione delle autorità.

La sicurezza urbana nel Centro Storico di Genova ha subito un colpo duro martedì 10 marzo 2026, quando le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo in Via di Prè mentre tentava di smerciare un telefono rubato. L’indiziato era stato denunciato per rapina appena ventiquattr’ore prima dell’arresto, dimostrando una recidività immediata e pericolosa. Grazie all’analisi delle immagini catturate dalle telecamere della zona, gli agenti sono riusciti a localizzare il soggetto proprio nel momento in cui cercava di vendere il dispositivo a dei passanti, circa venti minuti dopo il furto originario. Il proprietario legittimo del cellulare è stato rintracciato e ha confermato la sottrazione, fornendo una descrizione che ha permesso l’identificazione certa del ladro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: ruba e rivende in 20 minuti, arrestato per rapina

Articoli correlati

Genova, rapina quattro negozi in 20 minuti: arrestato tunisinoQuattro furti in altrettanti esercizi commerciali del centro in circa venti minuti.

Leggi anche: Ruba un cellulare e lo rivende: arrestato, il giorno prima era stato denunciato per rapina

Una selezione di notizie su Genova ruba e rivende in 20 minuti...

Argomenti discussi: Ruba gioielli da un’auto e li rivende al compro oro: denunciato.

Ruba cellulari sulla metropolitana e li rivende ai passanti: arrestatoPrima ha rubato il cellulare a un passeggero della metropolitana, poi ha provato a rivenderlo. Ma mentre lo cedeva all'acquirente è stato fermato dalla polizia locale di Genova, che lo aveva ... primocanale.it

Ruba un cellulare e lo rivende: arrestato, il giorno prima era stato denunciato per rapinaA Prè la polizia locale ha arrestato un uomo per furto. Il soggetto, che solamente il giorno precedente era stato denunciato per rapina, ha rubato un telefono cellulare per poi cercare di rivenderlo ... genovatoday.it