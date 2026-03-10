Genova | cornicione pericolante vigili agiscono e traffico

Lunedì 9 marzo 2026, a Genova, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Maria in Via Lata, nel quartiere di Carignano, per un cornicione pericolante che ha richiesto un intervento immediato. La presenza delle forze dell’ordine ha provocato l’evacuazione di alcune strade e il rallentamento del traffico nella zona. Nessun ferito è stato segnalato durante l’operazione.

L'incidenza di questo evento si colloca in un contesto urbano dove la manutenzione degli edifici storici rappresenta una sfida costante per le amministrazioni locali. I pompieri hanno utilizzato un'autoscala per raggiungere la parte pericolante e procedere ai lavori necessari per evitare il crollo. La strada sottostante è stata immediatamente transennata per garantire la pubblica incolumità dei passanti e degli automobilisti.