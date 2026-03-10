Genoa | 12 maglie uniche per l’Alzheimer

Il Genoa CFC ha presentato oggi una collezione limitata di dodici maglie, tutte rielaborate dall’artista Marcello Pipitone con tecniche di upcycling. Le divise ufficiali sono state trasformate in pezzi unici, combinando sport e arte in un progetto dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer. La collezione coinvolge dodici maglie, ciascuna diversa dalle altre, e mira a raccogliere fondi per questa causa.

Il Genoa CFC ha lanciato oggi una collezione limitata di maglie rielaborate dall'artista Marcello Pipitone, trasformando le divise ufficiali in opere uniche attraverso l'upcycling. Questa iniziativa, denominata RE:GENERATION JERSEY, vede la collaborazione tra il club rossoblù, lo sponsor tecnico Kappa e l'azienda Pulsee Luce e Gas, con una parte dei proventi destinati all'associazione AFMA Genova APS per sostenere i malati di Alzheimer. L'evento di presentazione si è svolto presso lo store di Kappa situato in Via Ragazzi del '99 a Milano, dove sono state esposte dodici maglie uniche pronte per essere messe all'asta sulla piattaforma internazionale MatchwornShirt.