genga una stazione da grande

Prende forma la nuova stazione di Genga, molto più grande della vecchia e fioccano le polemiche. Apparse le prime foto della struttura in costruzione in tanti la paragonano per dimensioni ad altre stazioni. "Nemmeno Milano ha una stazione così grande" ironizzano sui social. Mentre i lavori per il raddoppio ferroviario della linea Orte-Falconara procedono a ritmo serrato nel tratto tra Serra San Quirico e Albacina, a finire al centro del dibattito è la nuova stazione di Genga. Le prime immagini della struttura in costruzione hanno scatenato un vero e proprio tam-tam mediatico: una mole imponente che ha spinto molti cittadini a ironizzare sui social, paragonandola per dimensioni a scali di città molto più grandi e persino metropoli come Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

