Gemini rivoluziona Docs | addio pagina bianca

Google ha introdotto Gemini, un’intelligenza artificiale, nei suoi strumenti di produttività come Docs, Sheets, Slides e Drive. Questa novità permette di eliminare la tradizionale pagina bianca, offrendo nuove funzioni e miglioramenti nell’elaborazione dei documenti e delle presentazioni. La modifica coinvolge tutti gli utenti che utilizzano queste applicazioni, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui si lavora con i file online.

Google ha appena rivoluzionato il modo in cui lavoriamo con documenti, fogli di calcolo e presentazioni, integrando profondamente l’intelligenza artificiale Gemini direttamente nei prodotti Docs, Sheets, Slides e Drive. Questa trasformazione rende possibile generare bozze complete, analizzare dati complessi e creare contenuti strutturati partendo da materiale esistente, eliminando definitivamente la pagina bianca che bloccava la creatività. L’innovazione è già attiva oggi per i clienti business del programma Alpha e per gli abbonati ai piani AI Pro e Ultra. Non si tratta più di un semplice assistente testuale, ma di un vero collaboratore creativo capace di attingere a Gmail, Chat e Drive per costruire documenti pronti all’uso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

