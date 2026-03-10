Geloso impazzito | 6 anni per martellate e speronamenti

Un giovane di 22 anni è stato condannato a sei anni di carcere per aver tentato di uccidere il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Durante l’aggressione, ha usato un martello e ha speronato l’auto della vittima. L’episodio si è verificato in un quartiere della città e ha coinvolto più mezzi. La sentenza è stata emessa al termine del processo.

Un giovane di ventidue anni è stato condannato a sei anni di reclusione per aver tentato di uccidere il nuovo compagno della sua ex fidanzata. L’aggressione, avvenuta nel febbraio scorso nelle strade di Correggio, ha coinvolto speronamenti, l’uso di martelli e minacce dirette. Il tribunale ha confermato la colpevolezza del 22enne di Rio Saliceto, accogliendo le richieste dell’accusa che parlava di un’azione dettata dalla gelosia patologica. L’imputato, attualmente ai domiciliari nella provincia di Napoli, ha chiesto scuse in aula ammettendo di essere stato fuori di sé a causa di problemi familiari, pur mantenendo la richiesta di riqualificazione del reato da parte della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geloso impazzito: 6 anni per martellate e speronamenti Articoli correlati Scappano dai carabinieri. Spari e speronamentiUn lungo inseguimento ingaggiato coi carabinieri, un’auto di servizio speronata, un’altra auto coinvolta e colpi d’arma da fuoco esplosi. Clima impazzito in Italia, i danni dell’emergenza maltempo saliranno a 34 miliardi in tre anniIl clima impazzito colpisce sempre di più l’Italia, e il conto dei danni dell’emergenza (che continuiamo a chiamare) maltempo arriverà a 34 miliardi...