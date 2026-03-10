Gattuso chiama Vergara la convocazione è a rischio | le condizioni del giocatore preoccupano

Il tecnico Gattuso ha convocato Vergara, ma la sua presenza è incerta a causa delle condizioni fisiche del giocatore. La situazione preoccupa sia il Napoli che la Nazionale Italiana, che monitorano attentamente l’evolversi dello stato di salute. La convocazione potrebbe essere compromessa se le condizioni di Vergara non migliorano prima della partita. La scelta definitiva dipenderà dagli esami e dalle valutazioni mediche.

Le condizioni fisiche di Antonio Vergara tengono con il fiato sospeso non solo il Napoli, ma anche la Nazionale Italiana. Dopo l'infortunio accusato nell'ultima sfida contro il Torino, il centrocampista azzurro rischia di perdere una possibile chiamata in vista dei playoff Mondiali, nell'Italia guidata da Gennaro Gattuso. Il contatto tra Gattuso e Vergara. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra Gennaro Gattuso e Antonio Vergara per fare il punto sulla situazione e capire meglio i tempi di recupero. Il CT azzurro avrebbe voluto informarsi personalmente sulle condizioni del centrocampista dopo il problema fisico accusato durante la gara al Maradona.

Infortunio Vergara, Gattuso lo chiama: convocazione in Nazionale a rischioIn attesa di novità sui tempi di recupero, Vergara salterà il Lecce per la fascite plantare al piede sinistro. Ma potrebbe non recuperare per la Nazionale Antonio Vergara la convocazione in Nazionale.

Gattuso, telefonata a Vergara nelle scorse ore. Cosa si sono dettiIl commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha contattato personalmente Antonio Vergara nelle scorse ore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ct ha telefonato al giovane ...

Infortunio Vergara, Gattuso lo chiama: convocazione in Nazionale a rischio

Antonio Vergara sogna la prima chiamata in Nazionale. Il talento del SSC Napoli spera infatti di essere convocato dal ct Gennaro Gattuso per la sfida di fine marzo contro l'Irlanda del Nord nazionale di calcio, gara valida per i playoff con vista sul prossimo Cop