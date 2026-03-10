A Siponto, nell’area della stazione, una comunità di gatti vive stabilmente da oltre un anno. Le persone del luogo si prendono cura di questi felini con costanza e attenzione, mantenendo una presenza quotidiana nella zona. La convivenza tra i gatti e l’ambiente circostante è diventata una caratteristica riconoscibile di questo quartiere. La presenza di questa comunità di felini è un fenomeno consolidato da tempo.

E’ da più di un anno che a Siponto, nell’area della Stazione, è perennemente stabile una comunità di gatti, sostenuta con assiduità, da parte di persone che hanno una predilezione per questi felini. Senza trascurare il fatto,del tutto naturale, che i gatti sono predatori di rettili, di topi,ecc. e che se abituati in cattività,non esercitano più questa loro predisposizione naturale, favorendo, di contro, una proliferazione di rettili e topi a Siponto (chi abita come me a Siponto e ha un giardino o veranda, ha a che fare con i ratti e anche con le bisce.per quanto concerne la lotta ai ratti,per evitare di trovarceli in casa, dobbiamo usare delle esche velenose). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gatti e giardini a Siponto

Articoli correlati

Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini MargheritaTerminate alcune opere di manutenzione straordinaria dei Giardini Merluzzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita.

Siponto e 8 marzo. Di Aldo Caroleo E, (non avevo alcun dubbio), mi si è presentato davanti uno spettacolo straordinario: attorno a queste pietre antiche , un mare di...

Tutto quello che riguarda Gatti e giardini a Siponto

Temi più discussi: Sospette sparizioni di cani e gatti, sale la preoccupazione: Dove stanno finendo questi animali?; Milano, una magnolia al Parco 8 Marzo per una donna molto speciale: Pia Pera vive nelle sue parole; Necrologo di Annamaria Righini ved. Giardini di anni 89; Rieti, i giardini della Loggia del Vignola interdetti ai cani: cartello sul cancello ma poi rimosso.

Primavera e giardino: come rendere il proprio spazio verde a misura di cani e gattiPer rendere questo spazio un vero rifugio di benessere, dobbiamo progettarlo pensando a loro e quindi, piante non tossiche per cani e gatti, zone fresche per il relax e materiali che resistano a qualc ... amoreaquattrozampe.it

Torna Only for pet lovers: domenica 12 ottobre ai Giardini della Guastalla l'evento gratuito per cani e gattiTerza edizione di Only for pet lovers domenica 12 ottobre ai Giardini delle Guastalla di Milano. Cani, e per la prima volta anche gatti, di ogni razza e taglia potranno vivere una giornata insieme ... ilgiorno.it

Amici dei mici e amanti dei gatti - facebook.com facebook

A Dubai cresce l’emergenza di cani e gatti abbandonati mentre molti residenti stranieri tentano di lasciare la città in fretta dopo che gli attacchi dei droni. Volontari e rifugi raccontano di richieste di eutanasia, animali lasciati davanti alle cliniche veterinarie e per x.com