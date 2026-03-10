gasolio alle stelle barche pronte allo stop

I prezzi del gasolio continuano a salire, colpendo anche le imbarcazioni e la flotta peschereccia del porto di San Benedetto. Laumento dei costi potrebbe portare alla riduzione dei giorni dedicati alla pesca settimanale. La situazione preoccupa gli operatori locali, che si trovano ad affrontare costi crescenti senza alternative immediate.

Il prezzi del gasolio schizza alle stelle anche per le barche e la flotta peschereccia del porto di San Benedetto potrebbe presto ridurre i giorni di pesca settimanali. E nel caso di ulteriori aumenti del carburante potrebbe rischiare addirittura di fermarsi in porto. Tra gli operatori della marineria cresce la preoccupazione per le prospettive delle prossime settimane. Il gasolio destinato alla pesca è arrivato infatti intorno ai 90 centesimi al litro, un valore già elevato per chi opera in mare ogni giorno e che potrebbe crescere ulteriormente nel breve periodo. La situazione viene descritta con apprensione da Pietro Ricci, presidente degli operatori portuali di San Benedetto del Tronto, che parla apertamente delle difficoltà che stanno vivendo gli armatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

