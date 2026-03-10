Garlasco Sempio preoccupato | C’è il rischio di una condanna

A Garlasco, le indagini continuano mentre le autorità approfondiscono il caso. Andrea Sempio esprime preoccupazione, citando il rischio di una condanna. La situazione si fa sempre più complessa e i dettagli emergono man mano che le investigazioni avanzano. La vicenda coinvolge diverse persone e si sviluppa nel contesto locale, con le forze dell'ordine impegnate a chiarire ogni aspetto.

Le indagini proseguono, addentrandosi sempre più a fondo nel labirinto garlaschese. Andrea Sempio non si nasconde. Sa che rischia il processo. Sa che rischia il carcere. E decide di confidarsi davanti alle telecamere di «Lo Stato delle Cose»: «Qualora si vada a processo, certo che c’è il rischio anche di una condanna. E la cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura». L’unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, ha rilasciato un’intervista in cui affronta uno per uno i nodi più delicati del caso. Con una premessa che funge da filo conduttore: «È un’accusa pesantissima. Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta». 🔗 Leggi su Panorama.it

