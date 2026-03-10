Gardenie a Rieti | 5.000 piazze contro la sclerosi

A Rieti, in questi giorni, più di cinquemila persone si sono radunate per partecipare all’evento dedicato alle gardenie, un fiore simbolo di speranza per chi vive con la sclerosi multipla. L’iniziativa si svolge dal 6 all’8 marzo 2026 e coinvolge cittadini provenienti da diverse zone, unendo le forze per sensibilizzare sulla malattia.

Un fiore diventa lo strumento di speranza per migliaia di cittadini colpiti dalla sclerosi multipla. Dal 6 all’8 marzo 2026, oltre 5.000 piazze in Italia ospiteranno la vendita solidale di gardenie e ortensie promossa dall’AISM. A Rieti, questa iniziativa si radica nel tessuto urbano locale, con punti di raccolta distribuiti strategicamente tra centri commerciali e farmacie della città. L’obiettivo non è solo raccogliere fondi, ma trasformare un gesto semplice in un contributo tangibile alla ricerca scientifica contro una malattia cronica che colpisce prevalentemente le donne. La mappa della solidarietà: dove trovare i volontari a Rieti. Il territorio reatino si prepara ad accogliere l’iniziativa attraverso una rete di presidi ben definiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

