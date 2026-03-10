Garage chiuso alla palazzina di Arisme inquilini non possono utilizzare le auto

Alla palazzina H di Cataratti, gestita dall’agenzia comunale per il Risanamento, il garage è stato chiuso, impedendo agli inquilini di usare le proprie auto. Tra questi ci sono anche residenti con disabilità, che si trovano così impossibilitati ad entrare o uscire con i loro mezzi. La situazione è stata segnalata alla redazione, che ha verificato il problema.