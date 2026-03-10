Gamicon 2026 a Pisa | il festival XXL che rilancia

Dal 25 al 26 aprile 2026, la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà il Gamicon, il principale festival dedicato ai videogiochi in Italia. L’evento, molto atteso dagli appassionati, torna dopo una pausa e coinvolge numerose aziende del settore, sviluppatori e giocatori. La manifestazione si svolge su due giorni, offrendo esposizioni, tornei e presentazioni di nuovi titoli.

Il Gamicon, il festival più atteso del settore videoludico italiano, farà ritorno a Pisa alla Stazione Leopolda dal 25 al 26 aprile 2026. L'evento si conferma come un punto di riferimento per l'economia creativa locale, offrendo un mix unico tra intrattenimento digitale e cultura pop con ingressi da 10 euro e prenotazioni gratuite che includono un gioco da tavolo esclusivo. L'impatto di questa manifestazione va ben oltre la semplice promozione ludica; si tratta di un motore economico capace di attrarre visitatori da tutta la regione e di generare indotto per i servizi locali. La struttura dell'evento è stata ampliata in una versione XXL, progettata per coinvolgere famiglie e appassionati di ogni età attraverso esperienze immersive che vanno dai tornei gratuiti alle aree di realtà virtuale.