Galatasaray-Liverpool | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Martedì 10 marzo si gioca la partita tra Galatasaray e Liverpool, valida per gli ottavi di finale della Champions League. La sfida si svolge oggi e sarà trasmessa sia in diretta TV sia in streaming. La gara rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase della competizione europea. Le formazioni scelte per il match sono state annunciate e i tifosi possono seguirla sui diversi canali di trasmissione.

(Adnkronos) – Tempo di ottavi di finale in Champions League. Il programma di oggi, martedì 10 marzo, si apre con la sfida tra Galatasaray e Liverpool – in diretta tv e streaming. Il match, valido per l'andata degli ottavi, si gioca allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, a cui la squadra turca arriva dopo aver eliminato la Juventus nei playoff. I Reds invece sono volati direttamente agli ottavi grazie al terzo posto con cui hanno chiuso la fase campionato. La sfida tra Galatasaray e Liverpool è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

