Furto su treno | GPS rintraccia ladro poi calci e testate

Un giovane di 26 anni, residente in provincia di Brescia e già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver sottratto una valigia su un treno. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo grazie a un sistema GPS e, una volta fermato, l’uomo ha reagito con calci e testate, opponendo resistenza durante l’arresto.

Un giovane di 26 anni, residente in provincia bresciana e con un passato giudiziario già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver sottratto una valigia a bordo di un treno e aver poi reagito con violenza fisica contro gli agenti intervenuti. L’incidente si è svolto nei giorni scorsi, partendo da una denuncia presentata da una donna veneta che aveva perso i propri bagagli durante il viaggio verso Brescia. Il sospetto è stato localizzato grazie al sistema GPS di un computer portatile contenuto nella refurtiva, portando alla scoperta del bagaglio nascosto sotto una siepe in via Zabella. L’intervento delle forze dell’ordine si è trasformato rapidamente in uno scontro fisico: l’uomo, privo di documenti d’identità, ha cercato più volte di fuggire colpendo i poliziotti con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

