Un uomo senza fissa dimora, con precedenti, ha tentato di rubare merce per circa 150 euro in un negozio di abbigliamento sportivo in via Pergher a Trento. Durante il tentativo, è stato fermato dalle forze dell’ordine e poi arrestato. La polizia ha confermato l’identità dell’uomo e il sequestro della merce sottratta.

Un cittadino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarre merce dal valore complessivo di 150 euro all’interno di un negozio di abiti sportivi situato in via Pergher a Trento. L’incidente si è verificato sabato sera, il 7 marzo 2026, e si è concluso con l’intervento immediato della vigilanza e dei carabinieri che hanno bloccato la fuga del malvivente. La scena si è svolta in un ambiente commerciale dove le barriere di sicurezza sono state superate dal soggetto, che ha cercato di uscire con gli articoli rubati prima di essere scoperto. Il ladro, vistosi individuato dagli addetti alla sicurezza, ha abbandonato la refurtiva ed è scappato, ma i carabinieri accorsi sul posto lo hanno fermato durante la fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in via Pergher: 150 euro rubati, ladro fermato

Articoli correlati

Furto nella boutique di Valentino a Roma, 140mila euro di borse in 150 secondi: arrestato il ladroLa polizia ha individuato e arrestato il ladro che ha rubato in 150 secondi 41 borse dal valore di 140mila euro nella boutique di Valentino in piazza...

Leggi anche: Furto durante la partita: ladro rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubati

Contenuti utili per approfondire Furto in via Pergher 150 euro rubati...

Discussioni sull' argomento TENTATO FURTO IN VIA PERGHER A TRENTO: ARRESTATO L’AUTORE; Tentato furto a Cisalfa Sport. I carabinieri arrestato un uomo; Tentato furto in negozio di articoli sportivi a Trento, arrestato dai Carabinieri; TRENTO, TENTA IL FURTO IN UN NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI: ARRESTATO.

Tentato furto a Cisalfa Sport. I carabinieri arrestano un uomoAveva sottratto alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 150 euro, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio ... rainews.it

Tentano furto in un'azienda del Torinese, tre arrestati e un denunciato. I carabinieri li hanno sorpresi mentre scaricavano la merce #ANSA x.com