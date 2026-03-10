Furto di luce | 36enne ruba energia alla vicina

Un uomo di 36 anni, residente a Fara in Sabina ma originario della provincia di Roma, è stato denunciato dai Carabinieri di Passo Corese per aver sottratto energia elettrica alla vicina. L’indagine ha portato alla scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica, che ha portato alla denuncia dell’uomo. L’episodio è stato scoperto durante controlli di routine dei militari.

Un cittadino di trentasei anni, originario della provincia di Roma e residente a Fara in Sabina, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Passo Corese per furto di energia elettrica. L’uomo era sotto osservazione da alcuni giorni a causa di anomalie rilevate nelle utenze domestiche del suo alloggio. Gli accertamenti hanno confermato che aveva collegato abusivamente dei cavi al contatore dell’abitazione di una vicina di casa, la quale, ignara della manomissione, stava pagando le bollette per alimentare anche l’appartamento adiacente. L’indagine è nata da un’attività mirata di controllo del territorio svolta dai militari, che ha portato all’individuazione di un indirizzo privo di contratto attivo con i gestori di rete, nonostante l’evidente utilizzo dell’immobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

