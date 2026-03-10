Furto allo Juventus Club di Fognano | casse vuote migliaia di euro di danni

Nella notte, alcuni criminali hanno fatto irruzione nello Juventus Club di Fognano, entrando nella sede e nel bar associato. Durante il colpo hanno causato vari danni materiali, anche se non sono stati rubati soldi perché le casse erano vuote. L’episodio è stato scoperto al mattino e le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto.

Ladri in azione nella notte anche al bar del club e alla sede della Scuola Ciclismo Parma. Divelte le inferriate e locali messi a soqquadro: è la terza volta in tre anni Furto nella notte allo Juventus Club Parma di Fognano. I ladri sono entrati nella sede e nel bar del club provocando diversi danni, ma senza riuscire a portare via denaro: le casse, infatti, erano vuote. Secondo le prime informazioni i malviventi avrebbero divelto le inferriate per entrare nei locali, mettendo a soqquadro gli spazi interni. Il bottino è quindi pari a zero, ma i danni provocati ammonterebbero a circa 4, 5 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

