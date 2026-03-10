Fukushima tra successi e insuccessi delle zone industriali | come procede dopo15 anni dal disastro nucleare?

A quindici anni dal disastro nucleare di Fukushima, le zone industriali nelle aree costiere giapponesi mostrano risultati vari. Alcune di esse sono state riattivate e ospitano nuove attività, mentre altre incontrano ancora difficoltà nel riprendersi completamente. I lavori di ricostruzione e di rilancio economico proseguono, con diversi livelli di progresso tra le diverse aree coinvolte.

A quindici anni dall’incidente nucleare verificatosi a Fukushima, nel Giappone orientale, le zone industriali costruite nei comuni costieri stanno riscuotendo diversi gradi di successo. L’obiettivo è di attrarre nuove aziende e creare occupazione. Il governo centrale e il governo della prefettura di Fukushima, per questa ragione, si stanno impegnando a dare nuova vita alla zona. Come procedono le zone industriali a Fukushima?. Il governo centrale e il governo della prefettura stanno ponendo le basi per rivitalizzare le fondamenta industriali della zona attraverso incentivi tutt’altro che irrisori. Tra le misure proposte rientra il sovvenzionamento fino a 45 del costo di costruzione di nuovi impianti e di quelli aggiuntivi nelle aree in cui sono stati revocati gli ordini di evacuazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

