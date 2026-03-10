fubal lotta serrata per i premi di marzo in 16 in soli 5 punti

Fubal vive una fase intensa con una competizione agguerrita per i premi di marzo, in cui sedici concorrenti si sfidano in appena cinque punti. I pronostici dei lettori riguardano quattro partite decisive, tra Champions, Inter e Verona, che potrebbero influenzare nettamente la classifica del mese. La tensione tra i partecipanti si fa sentire in modo evidente, con ogni mossa che conta per ottenere il miglior risultato.

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Quattro partite cruciali per la graduatoria mensile tra Champions, Inter e Verona. Dopo il 2-2 di Roma con la Lazio, andata della semifinale di Coppa Italia, a distanza di pochi giorni l’Atalanta pareggia anche in Serie A, con lo stesso risultato, contro l’Udinese. In campionato i fari sono ancora puntati sulla zona Europa, i nerazzurri sono vivi in tutte le competizioni. Prosegue spedita la stagione e così anche Fubal. Oggi si torna in campo, a Bergamo è atteso il Bayern Monaco per una sfida storica, nonchè l’andata degli ottavi di Champions League. Volete fare il vostro pronostico e provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare al concorso è totalmente gratuito, basta registrarsi su fubal. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

