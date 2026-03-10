Frosinone al via la progettazione della Porta del Parco Cosa

A Frosinone è iniziata la fase di progettazione per la realizzazione della “Porta del Parco Cosa”, un intervento che prevede la connessione tra la foresta urbana del Parco La Fontaine e il percorso fluviale. Questo progetto fa parte di una strategia territoriale approvata dal Comune e finanziata con fondi europei del PR Lazio FESR 2021-2027.

Il progetto punta a collegare la foresta urbana del Parco La Fontaine al percorso lungo il fiume Cosa, valorizzando l’area naturalistica cittadina Con una determinazione del Settore Lavori pubblici e Patrimonio, il Comune ha affidato l’incarico per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori relativi all’intervento. L’importo complessivo dell’affidamento è pari a 56.438,91 euro, comprensivo di oneri previdenziali e IVA. L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 362023) per incarichi sotto soglia. Il servizio è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) guidato dall’architetto Paolo Culla di Ferentino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

