Frontale tra auto e tir | muore al Maggiore il sacerdote don Piergiorgio Torreggiani

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada Cispadana a Boretto, coinvolgendo un’auto e un tir. Nel sinistro, è rimasto gravemente ferito un sacerdote che, dopo essere stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, è deceduto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo. Il sacerdote svolgeva il ruolo di parroco a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia.

L'auto a bordo della quale stava viaggiando, una Jeep Renegade bianca, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che trasportava resina. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: l'elisoccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Guastalla. Arrivato in elicottero in condizioni disperate per il 74enne non c'è stato niente da fare. La ricostruzione delle cause dello schianto sono al vaglio della polizia stradale di Guastalla. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'auto abbia invaso la corsia in cui stava transitando il camion. È possibile che il sacerdote sia stato colto da un malore mentre stava guidando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

