Frode fiscale smascherata | 1,3 milioni in nero e 26 denunce

Una recente operazione della Guardia di Finanza ha scoperto una rete di frode fiscale coinvolgente 22 imprese situate tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Sannicandro. Durante le indagini sono stati rilevati 1,3 milioni di euro in nero e sono state inoltrate 26 denunce. L’intervento ha portato alla luce pratiche fiscali illecite messe in atto da diverse aziende della zona.

Un'operazione della Guardia di Finanza ha smascherato una rete di frode fiscale che ha coinvolto 22 imprese distribuite tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Sannicandro. L'indagine ha portato al sequestro preventivo per oltre 600mila euro e alla denuncia di 26 persone per l'utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti. Al centro del meccanismo c'era una società attiva nella serramentistica, definita dai finanzieri come una vera e propria società cartiera, priva di reale operatività ma utilizzata per emettere documenti fiscali fittizi. Il danno stimato all'erario supera i 1,3 milioni di euro in fatture false, con un impatto diretto sul sistema fiscale regionale.