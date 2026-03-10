Fratelli d’Italia | Per una giustizia più giusta Vota Sì

Domenica pomeriggio nella sala consiliare di Falerone si è svolto un incontro pubblico a cui hanno partecipato numerosi residenti del Distretto del Cappello. L'evento, promosso dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, aveva come tema principale la richiesta di una giustizia più giusta e si è concentrato sulla campagna per il voto Sì. La discussione ha visto la presenza di diverse persone interessate alla questione.

Incontro pubblico molto partecipato dai residenti di tutto il Distretto del cappello che si è svolto domenica pomeriggio nella sala consiliare di Falerone sul tema 'Per una giustizia più giusta. Vota Si'. Incontro organizzato da Fratelli d'Italia per promuovere una campagna di sensibilizzazione in favore del 'Si' al prossimo referendum che si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 marzo. Ospiti e relatori la senatrice Elena Leonardi, il senatore Marco Lisei, il consigliere regionale Andrea Putzu, insieme ad Andrea Balestrieri, Leonardo Tosoni, Pisana Liberati e il coordinatore del circolo Fdi di Falerone Valerio Cosimi. Una riunione che ha si sviluppato anche temi a carattere politico, ma ha voluto ribadire soprattutto aspetti ritenuti tecnici in vista del referendum.