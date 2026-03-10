Frankenstein punk | Gyllenhaal ribalta il mito con una sposa

L'attrice e regista Maggie Gyllenhaal si prepara a presentare un nuovo film che rivisita il mito di Frankenstein, includendo una figura femminile come sposa. Il progetto affronta temi legati alle ferite sociali e ai traumi contemporanei, mettendo in scena una narrazione che sfida le interpretazioni tradizionali della storia. La pellicola si inserisce nel panorama cinematografico come un tentativo di rielaborare un classico con uno sguardo moderno.

Il cinema di Maggie Gyllenhaal si prepara a riaprire il dibattito sul mito di Frankenstein con un’opera che non teme di mostrare le ferite della società contemporanea. La pellicola, intitolata The Bride, vedrà la luce nelle sale cinematografiche portando una visione radicalmente moderna del classico racconto di Mary Shelley, ambientato nella Chicago degli anni Trenta ma filtrato attraverso l’estetica punk e i temi sociali attuali. L’attrice-regista ha scelto di dare voce a una sposa che non è più muta, trasformando il mostro in un simbolo di resistenza contro un sistema di potere maschile che ha silenziato, violato e fatto sparire innumerevoli donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

