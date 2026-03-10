Frane | SP22 Busca chiusa fino al 3 aprile caos

La strada provinciale 22 ‘Busca’ è chiusa al traffico fino al 3 aprile a causa di interventi urgenti per fronteggiare le frane che si sono verificate nella zona. La chiusura riguarda il transito ordinario e si rende necessaria per garantire la sicurezza pubblica. Nessun dettaglio sui lavori o sulle cause delle frane è stato comunicato.

La Strada provinciale 22 'Busca' rimane chiusa al transito ordinario fino al 3 aprile a causa di interventi urgenti per contrastare le frane. Il cantiere, che interessa il tratto tra il km 8.000 e il km 9.200, vede l'intervento dell'impresa Eco Demolizioni Srl con la subappaltatrice Cooperativa Territorio Ambiente Acquacheta Rabbi (Cta). Questo asse viario, lungo 14 chilometri, è vitale per collegare i comuni di Tredozio e Portico, fungendo da ponte tra due vallate distinte: quella del Marzeno-Tramazzo e quella del Montone. La chiusura parziale, attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17, costringe residenti e turisti a utilizzare percorsi alternativi dissestati o a sopportare code nei weekend quando vige il regime a senso unico alternato.