Francesco Romano entra nella squadra De Luca-Basile | nuovo volto in vista delle elezioni

Oggi è stato annunciato che l’architetto Francesco Romano entra a far parte della squadra guidata da Cateno De Luca e Federico Basile. Romano si unisce al gruppo in vista delle prossime elezioni amministrative a Messina, rafforzando così la formazione politica di fronte alle sfide elettorali. La sua adesione è ufficiale e fa parte di un progetto politico in corso.

Il professionista e architetto si unisce al movimento Sud chiama Nord e sarà candidato al consiglio comunale, mentre Ryolo chiarisce il proprio ruolo nella scelta Oggi è stato ufficializzato l’ingresso dell’architetto Francesco Romano nella compagine politica che fa riferimento a Cateno De Luca e all’ex sindaco Federico Basile, in preparazione alle prossime elezioni amministrative a Messina. Romano, noto in città per il suo lavoro professionale, entra nel progetto promosso dal movimento Sud chiama Nord come candidato al consiglio comunale. Romano è conosciuto soprattutto per il suo percorso professionale. Tra le sue esperienze più significative figurano interventi di riqualificazione di edifici di rilievo cittadino, tra cui l’ex Banco di Roma e l’ex Cassa di Risparmio, destinati al progetto del cosiddetto Palagiustizia bis. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

