Francesco Cossiga e le toghe | capì tutto 35 anni in anticipo

In questi giorni di dibattito sul referendum, si parla molto di Francesco Cossiga, un ex presidente noto come il “picconatore”. A 35 anni di distanza, si evidenzia come abbia compreso in anticipo la necessità di difendere l’indipendenza della magistratura e di combattere il correntismo all’interno della giustizia. La sua posizione, allora come oggi, si concentra sulla tutela di una funzione fondamentale del sistema giudiziario.

Francesco Cossiga viene ricordato come il presidente «picconatore», ma in questi giorni di battaglia sul referendum appare cristallino qual era il suo obiettivo: restituire alla magistratura la sua nobile funzione, salvare la giustizia dalla cancrena del correntismo. Non ci riuscì, ma i fatti oggi gli danno ragione. Anche Luca Palamara, che con Cossiga ebbe uno scontro durissimo quando era presidente dell’Anm, in un dibattito con il vostro cronista ieri ne ha riconosciuto il merito di aver pre-visto la crisi. Dietro le quinte, ieri come oggi, c’era sempre la sinistra che - in piena bancarotta, sotto le macerie del Muro di Berlino e con la liquidazione dell’Unione Sovietica alle porte agitava spettri e minacciava lo stato d’accusa per Cossiga (che fu presentato il 26 novembre del 1991 dal Pds guidato da Achille Occhetto). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

