Francesca Albanese spianata dal sindaco rosso | Il suo ego prevale sul resto

A Modena si sono accese tensioni tra il sindaco di centrosinistra e la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Il sindaco ha criticato pubblicamente Francesca Albanese, accusandola di lasciarsi guidare dall’ego e di mettere in secondo piano altri aspetti. La discussione si è sviluppata in modo acceso, con dichiarazioni che hanno alimentato il confronto tra le parti.

A Modena è scoppiata una polemica a distanza tra il sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti e la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Lo scontro è emerso giovedì 5 marzo 2026 in consiglio comunale, dove Mezzetti ha risposto a un'interrogazione di Fratelli d'Italia criticando l'atteggiamento di Albanese. Nel settembre 2025, durante un evento a Reggio Emilia (al teatro Valli), la relatrice aveva rimproverato il sindaco Marco Massari per aver espresso l'auspicio della liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, nel contesto di un piano di pace per Gaza. Mezzetti ha accusato Albanese di aver violato "un principio, quello di ricoprire un ruolo istituzionale senza abbracciare i fanatismi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

