Franca Dino riconfermata | guida il turismo rurale piemontese

Franca Dino è stata riconfermata alla guida del settore del turismo rurale in Piemonte. La decisione è stata resa nota ufficialmente, confermando il suo ruolo di referente per Turismo Verde Cia. Dino, imprenditrice nel settore agrituristico di Nizza Monferrato, continuerà a rappresentare l’organizzazione nella regione. La sua nomina è stata comunicata attraverso un documento ufficiale.

La leadership di Turismo Verde Cia è stata ufficialmente riconfermata a Franca Dino, imprenditrice agrituristica di Nizza Monferrato. La nomina è avvenuta durante l'assemblea tenutasi presso la sede regionale di Cia Piemonte a Torino, con la presenza della presidente Daniela Ferrando e del presidente regionale Gabriele Carenini. Questo evento segna il proseguimento di una strategia mirata alla valorizzazione delle aziende agrituristiche piemontesi. L'imprenditrice, titolare dell'Agriturismo I Salici Ridenti, guiderà ancora l'associazione che rappresenta il settore rurale. La decisione riflette la volontà di consolidare la rete degli operatori locali.