Frana a Ceranesi strada chiusa

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bartolomeo Parodi a Ceranesi per una frana che ha interessato la strada. La frana ha causato la chiusura temporanea della via, rendendo inaccessibile la strada nella zona interessata. Nessun ferito è stato segnalato nel corso dell’intervento.

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo 2026 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bartolomeo Parodi a Ceranesi per una frana sulla sede stradale.Al momento la strada è chiusa. Seguiranno aggiornamenti.