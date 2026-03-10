Frah Quintale annuncia nuove date al suo Summer Tour ’26

Frah Quintale ha comunicato le date aggiornate del suo Summer Tour ’26, confermando gli appuntamenti nei principali festival italiani dell’estate. Sono state aggiunte nuove date al calendario, che ora include anche le tappe più importanti della stagione. I biglietti per le nuove date sono disponibili e il tour si svilupperà in diverse città del paese.

Frah Quintale annuncia nuove date del suo tour estivo, il calendario completo e i biglietti. Si aggiungono nuove date al Summer Tour '26 di Frah Quintale, completando il calendario che lo vedrà protagonista nei maggiori festival italiani nell'estate 2026. I biglietti dei nuovi appuntamenti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo. Le nuove date sono il 4 luglio al Collisioni ad Alba (CN), il 9 luglio al Brescia Summer Music di Brescia, il 10 luglio allo Sherwood Festival di Padova, il 15 luglio all'Altraonda Festival a Genova, il 21 luglio al SalernoSounds di Salerno, l'1 agosto al Vibes Summer Festival di Cinquale (MS) per poi chiudersi il 9 agosto al Luce Festival di Gallipoli (LE).