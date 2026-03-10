Fossacesia conclusa la perimetrazione del territorio urbanizzato | passo decisivo verso il nuovo Piano urbanistico comunale

Nel Comune di Fossacesia è stata completata la definizione del perimetro del territorio urbanizzato, un passaggio chiave previsto dalla recente normativa regionale. Questa operazione rappresenta un passo importante prima di avviare la fase di elaborazione del nuovo Piano urbanistico comunale, che definirà le future linee di sviluppo e gestione del territorio.

Un lavoro che crea la base tecnica indispensabile per procedere con la redazione e la successiva approvazione del nuovo Puc, che dovrà essere definito entro le scadenze fissate dalla normativa, previste per il 2028

