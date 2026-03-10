fortitudo suggestione cicchetti il lungo fuori dai piani di avellino

La Fortitudo si prepara a due partite decisive: domani affronta Cento in un recupero, mentre sabato 21 gioca contro Rimini in una finale anticipata. La squadra ha bisogno di ottenere risultati positivi nelle trasferte imminenti, poiché queste gare potrebbero influenzare significativamente la sua posizione in classifica. La presenza di Cicchetti, che ha lasciato il campo contro Avellino, è un aspetto da monitorare.

Domani Cento nel recupero, sabato 21 nella finale anticipata con Rimini. La Fortitudo che si giocherà buona parte del suo futuro nelle prossime trasferte è attesa da due sfide casalinghe fondamentali per rimanere agganciata al treno delle prime. Vincere queste due gare interne potrebbe significare arrivare ai confronti della Vitrifrigo Arena di Pesaro il 25 marzo con la capolista Victoria Libertas e al successivo confronto del 12 aprile al PalaPentassuglia con Brindisi tutte le possibilità di giocare le carte giuste per la promozione in serie A. Livorno è stato un brutto scivolone, ma come tale deve essere preso, domani c’è Cento da affrontare e battere per continuare il percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

