Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli | avvertita anche fuori dalla Campania

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2026, alle 00:03, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli, con epicentro vicino ad Anacapri. La terra ha tremato in diverse zone della regione e l'evento è stato avvertito anche al di fuori della Campania, causando timori tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti.

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato nella notte di oggi, 10 marzo 2026, alle 00:03, con epicentro nel Golfo di Napoli, in prossimità di Anacapri. La rilevazione dell'Ingv parla di un evento di magnitudo 5.9 a una profondità di 414 km. L'epicentro è stato registrato a 8 km da Anacapri.