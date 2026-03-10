Formula 1 quali sono le curiosità più bizzarre del weekend in Australia

Durante il weekend di Melbourne, in Australia, sono accadute diverse situazioni insolite legate alla Formula 1. Sono state osservate alcune stranezze che hanno attirato l’attenzione degli appassionati, mentre la Mercedes ha confermato la sua presenza in pista. Vari episodi hanno caratterizzato le giornate di gara, offrendo spunti di interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Cose strane sono accadute in Australia. Certo è che il weekend di Melbourne ha detto una cosa chiara: la Mercedes è tornata. E Toto Wolff ne è più che consapevole. Il team principal austriaco ha accolto i risultati delle qualifiche sfoderando quel suo classico sorrisetto inconfondibile di ci sembra già sapere come andrà a finire. George Russell e Kimi Antonelli hanno firmato un 1-2 in qualifica e anche in gara, un risultato che in casa Mercedes non si vedeva da tempo (più precisamente dal 2021) e che proietta le Frecce d’Argento come favorite (quasi assolute) della stagione. Il sabato aveva rischiato di complicarsi quando Antonelli ha portato la sua W17 a muro durante le prove libere tre. 🔗 Leggi su Panorama.it

