Formigine | 45 alberi e Bug Hotel per il nuovo Bosco

A Formigine è stato inaugurato un nuovo spazio verde che comprende 45 alberi piantati e un Bug Hotel, strutture pensate per favorire la biodiversità. L’intervento nasce dalla collaborazione tra le istituzioni e diverse realtà locali, con l’obiettivo di creare un’area dedicata alla natura. Il progetto prevede l’installazione di queste installazioni per arricchire il patrimonio ambientale della zona.

Formigine accoglie un nuovo polmone verde che nasce dall'incontro tra istituzioni locali e impegno solidale. La Fondazione ANT, in collaborazione con il Comune, ha avviato la realizzazione del Bosco della Vita in via Pietro Giusti. Si tratta di un'area di quasi settemila metri quadrati destinata alla biodiversità, dove cittadini e aziende potranno adottare alberi per sostenere il progetto. I lavori sono già iniziati con la sistemazione dei sentieri pedonali e la preparazione del terreno per l'impianto di nuove specie vegetali. L'intervento include la creazione di un rifugio specifico per gli insetti impollinatori e una rete di irrigazione a goccia per garantire la sopravvivenza delle piante.