A Forlì, domenica all'ora di pranzo, Francesco Menarini ha segnato un gol su punizione durante la partita casalinga contro il Livorno. In totale, ha realizzato cinque reti, dimostrando una buona posizione in campo e la volontà di cercare la porta con maggiore frequenza. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti allo stadio.

Domenica, all’inconsueta ora di pranzo, Francesco Menarini ha firmato con una splendida punizione il vantaggio nel match casalingo con il Livorno. Per il regista biancorosso si tratta della quinta realizzazione stagionale dopo i gol messi a segno nei tre risultati pieni conquistati con Sambenedettese (1-2), Vis Pesaro (3-1), Carpi (4-2) e anche nel ko subìto in casa della Ternana (1-2). Per il classico centrocampista, fedelissimo di mister Alessandro Miramari, si tratta del record personale di marcature. Anno scorso, pur in una categoria inferiore, per esempio aveva segnato solamente una rete e, nelle 172 partite giocate in serie D con Bra, Mezzolara, Progresso, Corticella e Forlì ne aveva messe a segno in totale appena 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, Menarini si è superato: 5 gol: "Sto più vicino alla porta e ci provo"

