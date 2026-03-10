Forbidden fruit 3 replica puntata del 10 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 10 marzo, viene trasmessa in streaming la replica dell'episodio 3 di Forbidden Fruit. Nella puntata, Leyla propone a Yildiz di fare un test di gravidanza, ipotizzando che ci sia stato uno scambio di neonati in ospedale. La soap turca continua a raccontare le vicende dei personaggi coinvolti in questa possibile scoperta.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Leyla suggerisce a Yildiz di effettuare un test di maternita’, ipotizzando uno scambio di neonati in ospedale. Il risultato è negativo e Yildiz sprofonda nella disperazione. Ender interviene e costringe il direttore dell’ospedale a collaborare, contattando le famiglie dei bambini nati quel giorno. Intanto Sahika incarica Yigit di convincere Erim a studiare all’estero. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 30 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

