Foodex Tokyo | il Parmigiano punta a 800 tonnellate

Durante la 51ª edizione di Foodex Japan, tenutasi a Tokyo dal 10 al 13 marzo 2026, il Parmigiano Reggiano ha annunciato l’obiettivo di raggiungere le 800 tonnellate di esportazioni in Giappone. La fiera ha visto la partecipazione di produttori e rappresentanti del settore lattiero-caseario, che hanno presentato le proprie offerte ai buyer giapponesi. La manifestazione ha confermato l’interesse verso il formaggio italiano nel mercato nipponico.

Il Parmigiano Reggiano ha puntato sul Giappone come mercato strategico durante la 51ª edizione di Foodex Japan, svoltasi a Tokyo dal 10 al 13 marzo 2026. Il Consorzio ha attivato una rete di incontri con le principali catene di vendita per trasformare il formaggio da semplice ingrediente a icona gastronomica locale. La presenza si colloca presso lo stand W1-AA24 della West 1 Hall del Tokyo Big Sight, in un contesto che ospita circa 2.500 espositori provenienti da 70 nazioni diverse. L'obiettivo è consolidare le esportazioni annuali che già raggiungono le 800 tonnellate verso il territorio nipponico. La fiera attira oltre 75.000 visitatori, offrendo una piattaforma ideale per lanciare nuove strategie di riconoscibilità del prodotto.